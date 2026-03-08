Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву дрон ВСУ

Специалисты работают на месте падения обломков, отметил Собянин.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.

Ранее российские системы ПВО ликвидировали 170 украинских дронов над несколькими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. По данным Минобороны РФ, в воскресенье в период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников. Из них два летели на Москву.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше