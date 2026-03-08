Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву дрон ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.
Ранее российские системы ПВО ликвидировали 170 украинских дронов над несколькими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. По данным Минобороны РФ, в воскресенье в период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников. Из них два летели на Москву.