Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Система ПВО уничтожила летевший к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице Собянина в мессенджере MAX.

В этот же день беспилотники ВСУ попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказывается медпомощь.

Кроме того, пожар произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки вражеских дронов. В тушении возгорания участвует 91 человек, задействовано 26 единиц техники.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше