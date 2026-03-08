Собянин: Система ПВО уничтожила летевший к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице Собянина в мессенджере MAX.
В этот же день беспилотники ВСУ попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказывается медпомощь.
Кроме того, пожар произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки вражеских дронов. В тушении возгорания участвует 91 человек, задействовано 26 единиц техники.