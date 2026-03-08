Над регионами России сбили 30 украинских БПЛА

«8 марта в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Тульской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Рязанской области, три БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.