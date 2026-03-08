Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия над Мьянмой

Борт Boeing 767−300 вылетел более шести часов назад.

Борт Boeing 767−300 вылетел более шести часов назад. В районе города Янгон в Мьянме экипаж активировал код 7700 — международный сигнал бедствия.

Предварительная причина — неполадки в работе двигателя. Пилоты рассматривают возможность экстренной посадки в ближайшем аэропорту.

Этот борт уже попадал в сводки: ранее он дважды совершал вынужденные посадки из-за отказа двигателя, в том числе на рейсе из Екатеринбурга в Таиланд. А в начале марта у того же лайнера загорелся двигатель при взлёте из Внуково в Паттайю.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.