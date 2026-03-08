Летевший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия над Мьянмой

Этот борт уже попадал в сводки: ранее он дважды совершал вынужденные посадки из-за отказа двигателя, в том числе на рейсе из Екатеринбурга в Таиланд. А в начале марта у того же лайнера загорелся двигатель при взлёте из Внуково в Паттайю.