Подавший аварийный сигнал самолет Azur Air успешно приземлился в Мьянме

Ранее самолет Boeing 767−300 Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, аварийно приземлился в Красноярске из-за технических проблем. На борту воздушного судна находилось 122 человека. Пострадавших нет. До этого появились сведения, что лайнер подал сигнал ЧС и запросил срочную посадку. Посадка прошла безопасно, аэропорт работает штатно. Оперативные службы будут выяснять подробности случившегося.