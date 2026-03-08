Ричмонд
Подавший аварийный сигнал самолет Azur Air успешно приземлился в Мьянме

Пассажиры и экипаж воздушного судна не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Самолет российской авиакомпании Azur Air, который ранее подал аварийный сигнал, успешно приземлился в Янгоне в Мьянме, пассажиры и экипаж не пострадали.

Известно, что самолет летел из Тюмени во вьетнамский Нячанг. На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее самолет Boeing 767−300 Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, аварийно приземлился в Красноярске из-за технических проблем. На борту воздушного судна находилось 122 человека. Пострадавших нет. До этого появились сведения, что лайнер подал сигнал ЧС и запросил срочную посадку. Посадка прошла безопасно, аэропорт работает штатно. Оперативные службы будут выяснять подробности случившегося.