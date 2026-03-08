Boeing Тюмень — Нячанг подал сигнал бедствия из-за проблем с двигателем

Предварительная причина — неполадки с двигателем. Экипаж принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Метка самолёта пропала с онлайн-радаров. Это не первый инцидент с данным бортом. В начале марта у этого же лайнера загорелся двигатель при взлете из Внуково в Паттайю. Он уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя, в том числе на рейсе Екатеринбург — Таиланд.