Самолет Azur Air Тюмень — Нячанг подал сигнал бедствия у Мьянмы

До этого самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы на Пхукет, подал сигнал бедствия и стал кружить в небе над городом Ступино в Московской области. Позднее выяснилось, что причиной происшествия стало возгорание левого двигателя.