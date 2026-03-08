Самолет Azur Air Тюмень — Нячанг подал сигнал бедствия у Мьянмы

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту из Тюмени во вьетнамский город Нячанг, подал сигнал бедствия и совершил незапланированную посадку в Международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.
— Самолет Boeing 767, выполняющий рейс ZF-2559 Тюмень — Нячанг, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Янгон (Мьянма). Посадка прошла в штатном режиме, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно, — говорится в сообщении.
На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа, никто не пострадал. Причину подачи сигнала бедствия в материале не уточнили.
До этого самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы на Пхукет, подал сигнал бедствия и стал кружить в небе над городом Ступино в Московской области. Позднее выяснилось, что причиной происшествия стало возгорание левого двигателя.