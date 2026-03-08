Собянин: Система ПВО пресекла попытку атаки еще трех БПЛА

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила еще три украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.
В этот же день беспилотники ВСУ попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медпомощь.
