Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Недалеко от Камчатки произошло землетрясение. Об этом сообщили в региональном филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН.
«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 237. Глубина (в километрах): 47,9. Магнитуда: 6,5», — говорится в сообщении.
Немногим ранее стало известно о землетрясении в этом районе магнитудой 5,8.
Как писал сайт KP.RU, утром 6 марта в Сочи ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки не привели к разрушениям и не сказались на работе городской инфраструктуры. По словам мэра города-курорта Андрея Прошунина, в единую дежурно-диспетчерскую службу Сочи также не поступало никаких сигналов о происшествиях, связанных с сейсмособытием.
Напомним, 30 июля прошлого года Камчатку и прилегающие регионы потрясло одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда толчков достигала 8,7, что делает это событие уникальным для региона.