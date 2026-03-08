Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Как писал сайт KP.RU, утром 6 марта в Сочи ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки не привели к разрушениям и не сказались на работе городской инфраструктуры. По словам мэра города-курорта Андрея Прошунина, в единую дежурно-диспетчерскую службу Сочи также не поступало никаких сигналов о происшествиях, связанных с сейсмособытием.