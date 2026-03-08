Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали 2 бойца «Орлана»

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников медицинская помощь потребовалась двум бойцам подразделения «Орлан» и мирному жителю, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Краснояружском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились бойцы «Орлана». Инцидент произошел рядом с поселком Степное. В результате атаки один из бойцов был ранен осколками, другой получил баротравму. Обоих пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ.
Гладков сообщил также об ударе FPV-дрона по частному дому на территории села Мешковое Шебекинского округа. По информации губернатора, в результате атаки получил минно-взрывную травму мирный житель. Его везут в горбольницу № 2 Белгорода.
«В доме выбиты окна, посечены фасад, забор, гараж и автомобиль», — написал глава региона.
Ранее губернатор сообщил о массированном ракетном обстреле Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ. Согласно сведениям Гладкова, в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.