Дочь убитого в тюрьме маньяка попросила «смыть его прах в унитаз»

Хантли умер в возрасте 52 лет в больнице Ньюкасла после нападения сокамерника в тюрьме Фрэнкленд 26 февраля. Сообщается, что ему нанесли тяжёлую травму головы металлическим прутом, он ослеп и находился в вегетативном состоянии, после чего его отключили от аппаратов жизнеобеспечения.