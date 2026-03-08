Шесть БПЛА за вечер сбиты при попытке атаки на Москву

Ранее сообщалось, что 8 марта дежурные средства ПВО России отразили массированную атаку украинских беспилотников. С 8:00 до 14:00 мск были перехвачены и уничтожены 152 дрона. По данным Минобороны РФ, 103 БПЛА сбиты над Брянской областью, 13 — над Тульской, 12 — над Калужской и 10 — над Белгородской. Еще четыре беспилотника уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Курской областью, по два — над Краснодарским краем, Крымом и Московской областью, один — над Орловской областью. Сообщалось, что пострадавших и разрушений на земле нет.