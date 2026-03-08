Шесть БПЛА за вечер сбиты при попытке атаки на Москву

Средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили шесть беспилотников, которые пытались атаковать Москву вечером. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сначала силы ПВО отразили атаку одного беспилотника, летевшего в сторону города. На месте падения обломков начали работу специалисты экстренных служб.
Позже был уничтожен еще один беспилотник, направлявшийся на Москву. После этого средства ПВО сбили еще один БПЛА.
Затем системы противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника, которые также пытались атаковать столицу.
Во всех случаях, как отметил Собянин, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что 8 марта дежурные средства ПВО России отразили массированную атаку украинских беспилотников. С 8:00 до 14:00 мск были перехвачены и уничтожены 152 дрона. По данным Минобороны РФ, 103 БПЛА сбиты над Брянской областью, 13 — над Тульской, 12 — над Калужской и 10 — над Белгородской. Еще четыре беспилотника уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Курской областью, по два — над Краснодарским краем, Крымом и Московской областью, один — над Орловской областью. Сообщалось, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в городе Горняк Кураховского муниципального округа при ударе украинского беспилотника погибла семья из четырех человек. По его словам, жертвами атаки стали женщина 1986 года рождения, мужчины 1983 и 1959 годов рождения, а также мальчик 2019 года рождения. Кроме того, подросток 2010 года рождения получил ранения средней степени тяжести.