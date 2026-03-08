Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за два часа сбила 30 дронов над семью регионами РФ и Чёрным морем

Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 30 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

С 18:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали восемь дронов над Тульской областью, шесть — над Краснодарским краем, пять — над Брянской, четыре — над Рязанской, три — над Орловской. По два БПЛА сбили над Московским регионом, по одному — над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Геленджике. Аэропорт также ограничил приём и выпуск гражданских воздушных судов. Кроме того, план «Ковёр» ввели в Сочи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше