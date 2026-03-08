В ДНР сообщили о гибели семьи из-за удара украинского дрона

«В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья», — сообщил он. Погибли мужчины 1983 и 1959 годов рождения, женщина 1986 года рождения и мальчик 2019 года рождения.
Пострадали мирные жители в Волновахе, Киевском районе Донецка, в Ясиноватском муниципальном округе, в Центрально-Городском районе Горловки и Красноармейске.
Во время ударов были повреждены 26 жилых частных домов, шесть образовательных учреждений, два — медицинских, эвакуатор, грузовой и легковые автомобили, уточнил глава ДНР.
