Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении уже шести беспилотников, летевших на Москву

Вечером 8 марта еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву, были сбиты ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже шестого беспилотника противника, направленного на столицу. Об этом градоначальник написал в мессенджере МАХ.

«ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву», — говорится в публикации.

Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков украинских беспилотников.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в воскресенье столичный мэр сообщил, что российские военные уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. По словам градоначальника, специалисты работали на месте падения обломков БПЛА.

Напомним, 8 марта с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников над несколькими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Из них два дрона летели в сторону Москвы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше