Собянин сообщил об уничтожении уже шести беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже шестого беспилотника противника, направленного на столицу. Об этом градоначальник написал в мессенджере МАХ.
«ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву», — говорится в публикации.
Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков украинских беспилотников.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в воскресенье столичный мэр сообщил, что российские военные уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. По словам градоначальника, специалисты работали на месте падения обломков БПЛА.
Напомним, 8 марта с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников над несколькими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Из них два дрона летели в сторону Москвы.