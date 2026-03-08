«Мы продолжаем наносить мощные удары по самой основе режима в Иране. В результате удара мы уничтожили штаб-квартиру ВВС КСИР. В ходе этой атаки были уничтожены также запасы БПЛА, подготовленные для ударов по Израилю», — заявил он на брифинге.
ЦАХАЛ нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 марта. /ТАСС/. Израильская авиация атаковала в ходе очередного налета на Тегеран штаб ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.