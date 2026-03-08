Собянин: Шесть БПЛА сбиты на подлёте к Москве за день

«ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
Сегодня в селе Замостье Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи. Как сообщили в региональном оперштабе, в момент удара бригада находилась в доме, оказывая помощь пациенту — никто из медиков не пострадал. Сама машина получила повреждения. Это второй за день инцидент с атакой медицинского транспорта в регионе.
