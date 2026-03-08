В Горловке дрон ВСУ сбросил взрывчатку на жилой район, пострадали два человека

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооружённых формирований Украины в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных гражданина», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. При ударе погибли супруги в машине, их шестилетний сын тяжело ранен. Власти пообещали семье всю помощь.
