При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали трое мужчин

В Краснояружском округе дрон ударил по автомобилю в районе посёлка Степное. Ранения получили двое бойцов подразделения «Орлан». У одного диагностированы осколочные ранения головы и плеча, у второго — баротравма. После помощи в ЦРБ их отпустили на амбулаторное лечение. Машина повреждена.