Семья погибла в ДНР после удара украинского дрона

В Волновахе пострадали 65-летний мужчина и 57-летняя женщина. В Киевском районе Донецка ранения получили 59-летняя женщина и мужчины 36, 53 и 43 лет. На трассе Донецк — Горловка ранен 26-летний мужчина. В Горловке пострадали мужчины 22 и 54 лет. Накануне в Красноармейске ранения получили мужчина 37 лет и женщина 56 лет.