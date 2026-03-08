Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил журналистам сотрудник СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Следователем Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины… Повреждена городская детская больница и жилые дома», — сообщил он.

Он подчеркнул, что украинские военные вели обстрел по кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника.

Как передает корреспондент РИА Новости, в результате атаки в детской поликлинике начался пожар, который охватил по меньшей мере половину больницы. Кроме этого, как минимум один человек, который ехал за рулем легкового автомобиля, пострадал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семья с ребенком погибла в результате атаки БЛПА ВСУ в Горняке Кураховского округа в ДНР. Ранение средней степени тяжести получил 16-летний парень.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше