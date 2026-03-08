DPA: части метеорита повредили дома в Германии

В социальных сетях о случившемся сообщали очевидцы из Северного Рейна — Вестфалии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саара и Баден-Вюртемберга. Местные жители, как пишет DPA, описывали увиденное как «ярко светящийся объект с коротким огненным шлейфом» или «огненную вспышку в небе». Выдвигались также предположения о запуске ракеты. Тем не менее «никаких признаков инцидента, представляющего угрозу безопасности», обнаружено не было, резюмирует агентство.