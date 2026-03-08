DPA: части метеорита повредили дома в Германии

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Фрагменты метеорита нанесли ущерб крышам и жилым домам в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.
По его информации, данные о повреждениях поступили, в частности, из регионов Хунсрюк, Айфель и из города Кобленц. «Сегодня вечером около 19:00 (21:00 мск — прим. ТАСС) в кобленцком районе Гюльс произошло попадание раскаленного небесного тела в крышу жилого дома. Пострадавших нет», — заявили в полиции. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и полиции.
«По имеющейся у нас информации, опасность миновала», — констатировали правоохранители. Точная информация о масштабах ущерба пока не обнародована.
В социальных сетях о случившемся сообщали очевидцы из Северного Рейна — Вестфалии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саара и Баден-Вюртемберга. Местные жители, как пишет DPA, описывали увиденное как «ярко светящийся объект с коротким огненным шлейфом» или «огненную вспышку в небе». Выдвигались также предположения о запуске ракеты. Тем не менее «никаких признаков инцидента, представляющего угрозу безопасности», обнаружено не было, резюмирует агентство.