«Они хотели поздравить одноклассницу»: что случилось с тремя детьми, пропавшими у реки в Звенигороде

Они вышли из дома днем 7 марта, чтобы поздравить одноклассницу и исчезли. 12-летние Иван и Богдан и 13-летняя Алина отправились в лесопарковую зону микрорайона Восточный и не вернулись. Телефоны отключились одновременно около шести вечера. На берегу Москвы-реки нашли шапку — предположительно, девочки.
Сейчас в операции задействованы почти 500 человек: водолазы МЧС, кинологи, добровольцы «ЛизаАлерт», пилоты вертолетного отряда «Ангел». С воздуха берег прочесывают беспилотники с тепловизорами. Под водой работают дроны, но сильное течение сносит технику. Следователи СК возбудили уголовное дело.
Главное, что сейчас волнует всех: что могло случиться? Разбираем основные сценарии произошедшего.
Сценарий первый. Ледяная ловушка: река в этом месте опасна даже при малой глубине.
Самая обсуждаемая и самая страшная версия. Москва-река в районе Игнатьевской улицы — место страшное. Местные жители предупреждают: лед там обманчив, а течение сбивает с ног даже взрослого.
Игорь Сомов, местный рыбак с 20-летним стажем:
«На Игнатьевской, где нашли шапку, полыньи появляются каждый год. Течение там такое, что даже если вода по колено — стоять невозможно. А ниже по течению, метров через триста, стоят сетки — боновые заграждения, мусор там собирают. Если детей унесло, их должно было задержать именно там. Почему туда до сих пор не нырнули как следует — вопрос».
Спасатели объясняют механизм трагедии: если один провалился, двое других инстинктивно бросаются на помощь. Холодная вода перехватывает дыхание, мокрая одежда тянет на дно за секунды. Даже на мелком месте можно утонуть, если удариться головой о лед или зацепиться за корягу. А течение уносит под ледяной панцирь мгновенно.
Сейчас водолазы вскрывают лед и прощупывают дно щупами. Основное внимание — району боновых заграждений ниже по течению.
Сценарий второй. Последний свидетель: что на самом деле видел рыбак и почему ему не верят.
Одна из ключевых деталей, которая держит в напряжении весь город. В субботу днем на реке находился мужчина с удочкой. Он вышел на связь со спасателями и заявил, что видел, как тонет ребенок. Но чем больше он рассказывает, тем больше вопросов возникает у местных жителей.
Из показаний рыбака:
Он находился на расстоянии и услышал детские крики. Присмотревшись, разглядел, как один мальчик барахтается в воде — его уносило течением. Еще двое детей пытались протянуть ему палки, но тщетно. Рыбак пояснил, что не смог вызвать спасателей сразу, потому что при нем не было телефона.
Проблема в том, что его история меняется. То он говорит про одного тонущего, то упоминает двоих. То утверждает, что дети звали на помощь, то — что просто барахтались молча. Местные жители теряются в догадках: мужчина либо что-то скрывает, либо от шока не может связно изложить события.
Елена, местная жительница:
«Я не могу этого понять. Ты видишь, как тонет ребенок, и не бежишь к нему? Даже если нет телефона — есть же люди вокруг! Можно кричать, звать на помощь, ломать ветки, кидать куртку, в конце концов! А он просто стоял и смотрел? Он последний, кто видел их живыми, и теперь путается в показаниях. Это очень подозрительно».
Если информация подтвердится, мужчине может грозить статья 125 УК РФ «Оставление в опасности». Пока его слова проверяют следователи, горожане гадают: свидетель он или человек, которому есть что скрывать?
Сценарий третий. Ночной маршрут: похожих детей видели спустя шесть часов после исчезновения.
Есть и те, кто видел похожих детей много позже — уже в темноте. Около половины первого ночи 8 марта молодой человек ехал в автобусе и заметил у старых двухэтажек за Автогородком (микрорайон Восточный, дом 5) компанию: двух мальчиков и девочку.
«Один ребенок — куртка нараспашку, круглолицый. Я спросил у него закурить, а он ответил: “Я маленький, не курю”. Было около 0:30. Они шли в сторону домов», — рассказал свидетель.
Если эти показания правдивы, значит, в полночь дети были далеко от воды и живы. Но где они сейчас? В лесу при минусовой температуре без еды и связи вторые сутки не выжить — это понимают все. Поэтому волонтеры прочесывают не только берег, но и частный сектор, гаражи, заброшенные стройки.
Сценарий четвертый. Эффект испуга: подростки могут прятаться.
В практике «ЛизаАлерт» не раз бывали случаи, когда резонансные поиски заканчивались благополучно на третьи-пятые сутки. Подростки, испугавшись масштаба поднятой тревоги и гнева родителей, отсиживались у друзей или в заброшенных местах.
Сейчас совместно с полицией отрабатывается жилой сектор, проверяются записи с камер видеонаблюдения. Пока ни на одном видео дети не засветились — словно их накрыла «глухая» зона. Но поисковики не теряют надежды: бывало, что дети выходили на связь сами, когда видели, какой переполох устроили.
Что сейчас происходит на месте поисков.
Акватория: водолазы МЧС обследуют дно Москвы-реки, особое внимание — району боновых заграждений ниже по течению от Игнатьевской улицы. Подводные дроны не могут работать из-за сильного течения.
Воздух: вертолетный отряд «Ангел» и беспилотники «ЛизаАлерт» с тепловизорами прочесывают береговую линию.
Суша: добровольцы проходят частный сектор, гаражи, стройки, лесопарковую зону. Полиция собирает записи с камер домов, выходящих к реке.
Координация: штаб работает круглосуточно, обеспечен всем необходимым. Массовая помощь местных жителей на данном этапе не требуется — задачи стали слишком специфическими.
Звенигород не спит вторую ночь.