«Они хотели поздравить одноклассницу»: что случилось с тремя детьми, пропавшими у реки в Звенигороде

«Я не могу этого понять. Ты видишь, как тонет ребенок, и не бежишь к нему? Даже если нет телефона — есть же люди вокруг! Можно кричать, звать на помощь, ломать ветки, кидать куртку, в конце концов! А он просто стоял и смотрел? Он последний, кто видел их живыми, и теперь путается в показаниях. Это очень подозрительно».