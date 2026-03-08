Ричмонд
ПВО сбила 34 украинских дрона за три часа над регионами РФ и Азовским морем

Системы противовоздушной обороны России уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«8 марта текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Восемь дронов сбили над территорией Краснодарского края. Столько же направлялись в Московскую область, включая четыре аппарата, которые шли прямо на столицу. Шесть беспилотников ликвидировали над Крымом. Четыре дрона пытались прорваться через акваторию Азовского моря. Три аппарата перехватили над Курской областью. Два — над Ростовской областью. По одному дрону сбили над Рязанской и Белгородской областями, а также над Республикой Адыгея.

Ранее после атаки украинских беспилотников в разных районах Сочи нашли обломки сбитых БПЛА. Люди при этом не пострадали. Также обошлось без повреждения зданий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

