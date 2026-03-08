ПВО сбила 34 украинских дрона за три часа над регионами РФ и Азовским морем

Восемь дронов сбили над территорией Краснодарского края. Столько же направлялись в Московскую область, включая четыре аппарата, которые шли прямо на столицу. Шесть беспилотников ликвидировали над Крымом. Четыре дрона пытались прорваться через акваторию Азовского моря. Три аппарата перехватили над Курской областью. Два — над Ростовской областью. По одному дрону сбили над Рязанской и Белгородской областями, а также над Республикой Адыгея.