Силы ПВО за три часа сбили 34 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, восемь БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву. Кроме того, шесть дронов сбили над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Курской области. Еще два беспилотника нейтрализовали над территорией Ростовской области, один — над территорией Рязанской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и еще один дрон сбили над территорией Республики Адыгея.
В этот же день стало известно, что беспилотники ВСУ попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медпомощь.