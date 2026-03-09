Силы ПВО за три часа сбили 34 БПЛА над регионами РФ

Так, восемь БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву. Кроме того, шесть дронов сбили над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Курской области. Еще два беспилотника нейтрализовали над территорией Ростовской области, один — над территорией Рязанской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и еще один дрон сбили над территорией Республики Адыгея.