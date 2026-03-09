Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 34 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, восемь БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву. Кроме того, шесть дронов сбили над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Курской области. Еще два беспилотника нейтрализовали над территорией Ростовской области, один — над территорией Рязанской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и еще один дрон сбили над территорией Республики Адыгея.

В этот же день стало известно, что беспилотники ВСУ попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медпомощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше