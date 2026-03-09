Новые подробности поиска пропавших в Звенигороде троих детей: что известно

В Звенигороде продолжают поиски троих пропавших подростков. В процессе поиска троих детей задействованы уже около 500 человек. Данные приводит источник в отряде «ЛизаАлерт».
Как добавили в публикации в Telegram-канале, всего в поиске на текущий момент приняли участие почти 500 человек.
В операции, которая длится уже почти сутки, задействованы опытные добровольцы «ЛизаАлерт», квалифицированные поисковики и сотрудники экстренных служб.
Источник также сообщил, что поиски ведутся в том числе с воздуха. Пилоты авиакрыла «ЛизаАлерт» (вертолетный отряд «Ангел») уже обследовали акваторию реки. Кроме того, к работе подключили коптеры — их запустили специалисты направления «Беспилотная авиация».
Напомним, что 12-летние Иван и Богдан, а также 13-летняя Алина отправились на прогулку 7 марта 2026 года, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Все трое детей живут в пригородном селе Игнатьево.
Свидетели сообщили, что подростков видели в районе Москвы-реки. Впоследствии на берегу были найдены следы и личные вещи: в частности, шапка.
В свою очередь источник в правоохранительных органах отметил, что в последний раз подростков видели вчера, 7 марта, около 15:00 по мск.
Поисковая операция стартовала вечером после заявления родителей в полицию и отряд «ЛизаАлерт». Выяснилось, что мобильные телефоны пропавших выключены — все три одновременно. Специалисты также изучают записи с видеокамер с детьми. Ночью волонтеры обследовали Игнатьево и окрестности Звенигорода, а утром прибыло подкрепление из других районов.
Как писал KP.RU, один из рыбаков видел, как некая группа подростков начала тонуть. Однако мужчина не вызвал экстренные службы, полагаясь на то, что это уже сделал другой свидетель. Сейчас мужчина находится в полиции.
В свою очередь специалисты «Спас Града» и «Добротвореца» сообщили, если дети провалились под воду, их могло унести течение, вниз по реке. Уточняется, что на участке глубина реки колеблется в пределах 70 см — 2 м. Дно песчаное, его рельеф постоянно меняется, что создает дополнительные трудности для поиска.
Позднее в ГСУ СК России по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела после исчезновения троих несовершеннолетних в Звенигороде.