В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что в Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения.
В новость внесены изменения (02:08 мск) — добавлена информация об угрозе непосредственного удара БПЛА в Лискинском районе.
