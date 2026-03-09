Ричмонд
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что в Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения.

В новость внесены изменения (02:08 мск) — добавлена информация об угрозе непосредственного удара БПЛА в Лискинском районе.

