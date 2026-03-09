В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА

«Мирные жители получили ранения, один из них серьезные, нанесен ущерб ряду домов в районе Ситра в результате атаки иранских беспилотников», — отметило ведомство.
Однако в социальной сети Х появились видеозаписи, как, предположительно, направленная для перехвата ракета упала на дом в жилом квартале.
