Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА

ДОХА, 9 мар — РИА Новости. Несколько гражданских лиц пострадали, один человек получил серьёзные ранения в результате атаки в районе Ситра к югу от столицы Бахрейна Манамы, говорится в сообщении МВД королевства в социальной сети Х.

«Мирные жители получили ранения, один из них серьезные, нанесен ущерб ряду домов в районе Ситра в результате атаки иранских беспилотников», — отметило ведомство.

Однако в социальной сети Х появились видеозаписи, как, предположительно, направленная для перехвата ракета упала на дом в жилом квартале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше