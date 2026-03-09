Би-би-си: в Глазго из-за пожара в магазине вейпов обрушился купол здания

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Купол здания викторианской эпохи обрушился во время сильного пожара в центре крупнейшего в Шотландии города Глазго. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Огонь вспыхнул в магазине вейпов, который располагался рядом с центральным железнодорожным вокзалом Глазго. Пожар уничтожил также кафе и парикмахерскую. Вокзал закрыт до дальнейшего уведомления.
Часть четырехэтажного коммерческого здания, которое расположено на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит, сгорела. На месте работают десятки пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет.