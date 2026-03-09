Ричмонд
Израиль второй раза за ночь зафиксировал пуск ракет из Ирана

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Израиль во второй раз за менее чем 30 минут зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: Reuters

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной — ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

