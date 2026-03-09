В Сумах и Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Сумах, информирует телеканал «Общественное».
О первых взрывах стало известно вечером в воскресенье, ещё один взрыв произошёл после полуночи.
«В Сумах прозвучал взрыв», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы произошли в Харьковской области. Вечером «серия взрывов прозвучала за пределами Харькова», затем взрыв прогремел в Чугуевском районе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.