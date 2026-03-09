Ричмонд
На Камчатке зарегистрировали 10 афтершоков за сутки

За 24 часа на Камчатке зафиксировали афтершоки магнитудой от 3,8 до 6,5.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке за минувшие сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,5. Из них три подземных толчка ощущались жителями региона. Информацию передает региональный главк министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России.

«За сутки произошли 10 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,5, три из которых ощущались в населенных пунктах края силой 2 и 3 балла», — передает министерство в мессенджере MAX.

Согласно данным анализа «КП-Краснодар», как минимум семь ощутимых землетрясений произошли в Краснодарском крае с начала года. Однако эксперты отмечают, что подобные подземные толчки не приносят разрушений, а наоборот, играют важную роль для земной коры.

По информации Геологической службы США, на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 74 км к западу от города Бендер-Аббас.

