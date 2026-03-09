На Камчатке зарегистрировали 10 афтершоков за сутки

На Камчатке за минувшие сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,5. Из них три подземных толчка ощущались жителями региона. Информацию передает региональный главк министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России.
«За сутки произошли 10 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,5, три из которых ощущались в населенных пунктах края силой 2 и 3 балла», — передает министерство в мессенджере MAX.
Согласно данным анализа «КП-Краснодар», как минимум семь ощутимых землетрясений произошли в Краснодарском крае с начала года. Однако эксперты отмечают, что подобные подземные толчки не приносят разрушений, а наоборот, играют важную роль для земной коры.