На Камчатке зарегистрировали 10 афтершоков за сутки

Согласно данным анализа «КП-Краснодар», как минимум семь ощутимых землетрясений произошли в Краснодарском крае с начала года. Однако эксперты отмечают, что подобные подземные толчки не приносят разрушений, а наоборот, играют важную роль для земной коры.