В Глазго обрушился купол исторического здания из-за пожара в магазине вейпов

Ранее Life.ru писал о разрушительных торнадо в США. В Мичигане и Оклахоме стихия унесла жизни как минимум восьми человек и нанесла серьёзный ущерб зданиям. Среди погибших — мать и дочь, которые попали под удар на автомобиле; ещё 12 человек получили ранения, трое из них госпитализированы.