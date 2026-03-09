Ричмонд
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Южное военное командование США (SOUTHCOM) объявило об очередном ударе по лодке наркоторговцев в Тихом океане, в результате которого погибли шесть предполагаемых наркотеррористов.

Источник: © РИА Новости

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по транспортировке наркотиков. В ходе данной операции были уничтожены шесть наркотеррористов мужского пола», — написало командование в соцсети X.

