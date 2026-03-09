«Испугались иранской ракеты»: на жилые дома в Германии рухнул метеорит

Обломки метеорита повредили несколько домов в городе Кобленц в ФРГ, сообщает агентство DPA.
Издание ссылается на информацию, полученную от полиции. В частности, обломок метеорита упал на крышу жилого здания в районе Гюльс. Кроме того, зафиксированы повреждения после падения фрагментов метеорита в регионах Хунсрюк и Эйфель.
Правоохранители заявили, что в результате случившегося никто не пострадал.
По данным журналистов, в городе Кобленц метеорит оставил в крыше одного из строений «дыру» размером с футбольный мяч.
Кадры падения обломков метеорита появились в Сети. Жители нескольких регионов земли Рейнланд-Пфаль пожаловались на «огненный шар» и «яркую вспышку» в небе. Кроме того, пользователи соцсетей испугались, что это могла быть иранская ракета.
Напомним, в декабре метеорит упал в американском штате Техас.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама раскрыл секретную информацию, когда рассказал, что инопланетяне существуют. При этом он отметил, что не знает, реальны инопланетяне или нет.