Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Глазго из-за сильного пожара обрушился купол здания

Возле железнодорожного вокзала в Глазго вспыхнул пожар, который уничтожил часть четырехэтажного здания и обрушил его купол.

Источник: Аргументы и факты

Сильный пожар произошёл в центре крупнейшего шотландского города Глазго, что спровоцировало обрушение купола здания, сообщила телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».

Возгорание началось в магазине вейпов, который находится возле центрального городского железнодорожного вокзала. В результате пожара также уничтожены кафе и парикмахерская.

Сгорела часть четырехэтажного коммерческого здания на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит. Для тушения огня привлекли десятки пожарных. Вокзал закрыли до дальнейшего уведомления. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 3 марта произошёл сильный пожар в многоэтажной штаб-квартире Liberty Bank в Тбилиси. Огонь охватил шахту грузового лифта. На месте инцидента работали 20 пожарно-спасательных бригад. Возгорание удалось ликвидировать. Никто не пострадал.