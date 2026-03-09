В центре Глазго из-за сильного пожара обрушился купол здания

Сильный пожар произошёл в центре крупнейшего шотландского города Глазго, что спровоцировало обрушение купола здания, сообщила телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».
Возгорание началось в магазине вейпов, который находится возле центрального городского железнодорожного вокзала. В результате пожара также уничтожены кафе и парикмахерская.
Сгорела часть четырехэтажного коммерческого здания на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит. Для тушения огня привлекли десятки пожарных. Вокзал закрыли до дальнейшего уведомления. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, 3 марта произошёл сильный пожар в многоэтажной штаб-квартире Liberty Bank в Тбилиси. Огонь охватил шахту грузового лифта. На месте инцидента работали 20 пожарно-спасательных бригад. Возгорание удалось ликвидировать. Никто не пострадал.