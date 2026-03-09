Экс-главу Арсеньева Владимира Пивня будут судить за ущерб в 900 тыс. руб

Отдельное уголовное дело касается сотрудников администрации Арсеньева, которых подозревают в том, что они незаконно отдали в аренду участок площадью более 1,5 га в центре города. По данным следствия, конкурс на право аренды земли под ярмарку организовали так, что к участию допустили только структуры, аффилированные с будущим арендатором, что лишило муниципалитет честной конкуренции. Прокуратура намерена через суд добиться признания договора аренды ничтожным и вернуть участок в собственность города.