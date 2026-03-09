Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу Арсеньева Владимира Пивня будут судить за ущерб в 900 тыс. руб

История Пивня стала центральным эпизодом кампании по «декриминализации» города.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава Арсеньевского городского округа Владимир Пивень отправится под суд по делу о превышении должностных полномочий, из-за чего, по версии следствия, городской бюджет недосчитался 900 тыс. рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Следователи считают, что с марта 2020 года по июнь 2021 года Пивень незаконно освободил коммерческую компанию от платежей по концессионному соглашению на кинотеатр «Космос», расположенный в Арсеньеве, и без положенных процедур отдал в пользование нескольким юрлицам городские системы водоснабжения и водоотведения. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ, а прокуратура заявила гражданский иск о возмещении ущерба. Материалы уже направлены в Арсеньевский городской суд.

Прокуратура поясняет, что эти эпизоды вскрыли во время проверки администрации Арсеньева, когда выяснилось, что полномочия чиновников использовались в личных интересах и в пользу связанных с ними структур.

Речь идет о махинациях с муниципальной недвижимостью, городскими участками и финансовыми потоками с опорой на цифровые схемы.

Эти материалы легли в основу целой серии уголовных дел, которые в краевой прокуратуре называют «декриминализацией» городской имущественной и земельной политики.

Отдельное уголовное дело касается сотрудников администрации Арсеньева, которых подозревают в том, что они незаконно отдали в аренду участок площадью более 1,5 га в центре города. По данным следствия, конкурс на право аренды земли под ярмарку организовали так, что к участию допустили только структуры, аффилированные с будущим арендатором, что лишило муниципалитет честной конкуренции. Прокуратура намерена через суд добиться признания договора аренды ничтожным и вернуть участок в собственность города.

Еще одно дело уже рассматривает суд: на скамье подсудимых бывшая сотрудница администрации Арсеньевского городского округа, ее экс-супруг и кадастровый инженер.

По версии следствия, они оформили 24 участка на льготников, которые не изъявляли желания пользоваться этой землей.

Затем чиновники перепродали эти участки. Они попытались похитить еще восемь участков, но были остановлены правоохранительными органами. Ущерб для города оценили более чем в 4,5 млн рублей.

Отдельный эпизод, на который ссылается прокуратура, связан с делом о многомиллионном мошенничестве с криптовалютой, фигурантом которого стала бывшая чиновница из мэрии Арсеньева. По сведениям правоохранительных органов, экс-заместитель мэра предлагала людям вложиться в криптовалюту через фиктивную платформу и фактически втягивала их в финансовую пирамиду. Число потерпевших оценивается минимум в 40 человек, а предварительный ущерб превышает 25 млн рублей. Суд отправил женщину в СИЗО.