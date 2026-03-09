Экс-главу Арсеньева Владимира Пивня будут судить за ущерб в 900 тыс. руб

Бывший глава Арсеньевского городского округа Владимир Пивень отправится под суд по делу о превышении должностных полномочий, из-за чего, по версии следствия, городской бюджет недосчитался 900 тыс. рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Следователи считают, что с марта 2020 года по июнь 2021 года Пивень незаконно освободил коммерческую компанию от платежей по концессионному соглашению на кинотеатр «Космос», расположенный в Арсеньеве, и без положенных процедур отдал в пользование нескольким юрлицам городские системы водоснабжения и водоотведения. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ, а прокуратура заявила гражданский иск о возмещении ущерба. Материалы уже направлены в Арсеньевский городской суд.
Прокуратура поясняет, что эти эпизоды вскрыли во время проверки администрации Арсеньева, когда выяснилось, что полномочия чиновников использовались в личных интересах и в пользу связанных с ними структур.
Эти материалы легли в основу целой серии уголовных дел, которые в краевой прокуратуре называют «декриминализацией» городской имущественной и земельной политики.
Отдельное уголовное дело касается сотрудников администрации Арсеньева, которых подозревают в том, что они незаконно отдали в аренду участок площадью более 1,5 га в центре города. По данным следствия, конкурс на право аренды земли под ярмарку организовали так, что к участию допустили только структуры, аффилированные с будущим арендатором, что лишило муниципалитет честной конкуренции. Прокуратура намерена через суд добиться признания договора аренды ничтожным и вернуть участок в собственность города.
Еще одно дело уже рассматривает суд: на скамье подсудимых бывшая сотрудница администрации Арсеньевского городского округа, ее экс-супруг и кадастровый инженер.
Затем чиновники перепродали эти участки. Они попытались похитить еще восемь участков, но были остановлены правоохранительными органами. Ущерб для города оценили более чем в 4,5 млн рублей.
Отдельный эпизод, на который ссылается прокуратура, связан с делом о многомиллионном мошенничестве с криптовалютой, фигурантом которого стала бывшая чиновница из мэрии Арсеньева. По сведениям правоохранительных органов, экс-заместитель мэра предлагала людям вложиться в криптовалюту через фиктивную платформу и фактически втягивала их в финансовую пирамиду. Число потерпевших оценивается минимум в 40 человек, а предварительный ущерб превышает 25 млн рублей. Суд отправил женщину в СИЗО.