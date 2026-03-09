В Бахрейне запечатлели возможный выход из строя ракеты Patriot

ДОХА, 9 марта. /ТАСС/. СМИ опубликовали снятые очевидцами видео предположительного сбоя в работе американских систем ПВО Patriot в ходе отражения ракетной атаки на Бахрейн. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Clash Report.
На видеозаписи запечатлен момент возможного пролета ракеты-перехватчика на низкой высоте и последующих взрывов в районе жилых домов. На другом видео очевидцы засняли последствия работы ПВО над отражением ракетного удара. Как утверждает Clash Report, система ПВО Patriot могла выйти из строя и нанести удар по жилым домам в Бахрейне.
Ранее 9 марта кабмин Бахрейна сообщил о 32 пострадавших в районе Ситра в результате бомбардировки со стороны Ирана.