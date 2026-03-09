Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красноярском водохранилище спасли рыбака с инфарктом

Спасатели рассказали о своей работе в праздничные дни.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище спасли рыбака с инфарктом. Случилось это еще 7 марта в Новоселовском районе. На спасательную станцию поступило сообщение, что в заливе «Убей» мужчине стало плохо, требуется экстренная эвакуация.

— Спасатели оперативно выехали на место, эвакуировали 62-летнего мужчину и передали его работникам скорой медпомощи, — рассказали в КГКУ «Спасатель».

Но это еще не все. В тот же день в поле за селом Богучаны 42-летний мужчина, катаясь на снегоходе, наткнулся на засыпанное снегом препятствие, перевернулся и получил множественные травмы. Местные спасатели также выехали на место, оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.