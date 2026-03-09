На Красноярском водохранилище спасли рыбака с инфарктом. Случилось это еще 7 марта в Новоселовском районе. На спасательную станцию поступило сообщение, что в заливе «Убей» мужчине стало плохо, требуется экстренная эвакуация.
— Спасатели оперативно выехали на место, эвакуировали 62-летнего мужчину и передали его работникам скорой медпомощи, — рассказали в КГКУ «Спасатель».
Но это еще не все. В тот же день в поле за селом Богучаны 42-летний мужчина, катаясь на снегоходе, наткнулся на засыпанное снегом препятствие, перевернулся и получил множественные травмы. Местные спасатели также выехали на место, оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.