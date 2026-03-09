Пожар в Приморье оставил без крыши над головой жителей двухквартирного дома

Там за считанные часы практически полностью выгорел двухквартирный частный дом. Когда пожарные прибыли на место, одна из квартир уже полыхала открытым огнем, пламя перекинулось на веранду и быстро охватило кровлю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Огонь бушевал на площади около 100 квадратных метров, и справиться с ним удалось не сразу. К счастью, погибших нет, однако без жертв не обошлось: серьезно пострадал мужчина 1956 года рождения, который получил травмы из-за воздействия опасных факторов пожара.
Специалисты уже выяснили причину возгорания. Как это часто бывает, виновата старая или перегруженная проводка — аварийный режим работы электрооборудования привел к трагедии. Пожарные в очередной раз призывают жителей частных домов внимательнее следить за состоянием электропроводки и не экономить на собственной безопасности.