Пожар в Приморье оставил без крыши над головой жителей двухквартирного дома

В селе Казанка, которое относится к Партизанскому городскому округу, разбушевавшаяся стихия оставила людей без крова.

Источник: Комсомольская правда

Там за считанные часы практически полностью выгорел двухквартирный частный дом. Когда пожарные прибыли на место, одна из квартир уже полыхала открытым огнем, пламя перекинулось на веранду и быстро охватило кровлю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Огонь бушевал на площади около 100 квадратных метров, и справиться с ним удалось не сразу. К счастью, погибших нет, однако без жертв не обошлось: серьезно пострадал мужчина 1956 года рождения, который получил травмы из-за воздействия опасных факторов пожара.

Специалисты уже выяснили причину возгорания. Как это часто бывает, виновата старая или перегруженная проводка — аварийный режим работы электрооборудования привел к трагедии. Пожарные в очередной раз призывают жителей частных домов внимательнее следить за состоянием электропроводки и не экономить на собственной безопасности.