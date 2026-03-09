Пожар в Приморье оставил без крыши над головой жителей двухквартирного дома

Специалисты уже выяснили причину возгорания. Как это часто бывает, виновата старая или перегруженная проводка — аварийный режим работы электрооборудования привел к трагедии. Пожарные в очередной раз призывают жителей частных домов внимательнее следить за состоянием электропроводки и не экономить на собственной безопасности.