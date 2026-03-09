Ричмонд
Reuters: Иран с помощью БПЛА и ракет атаковал объекты США в Ираке

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Иранские вооруженные силы применили беспилотники и ракеты для нанесения удара по военной базе США в районе города Эрбиль. Под обстрелом также оказался американский дипломатический объект вблизи аэропорта Багдада, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их информации, атаку на дипломатический объект удалось отразить помощью систем ПВО C-RAM. О последствиях удара по военной базе США пока не сообщается.

