Reuters: Иран с помощью БПЛА и ракет атаковал объекты США в Ираке

По их информации, атаку на дипломатический объект удалось отразить помощью систем ПВО C-RAM. О последствиях удара по военной базе США пока не сообщается.
