ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Беспилотники были уничтожены вечером и ночью в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах — Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется», — написал глава региона в Telegram-канале.

