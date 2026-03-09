В четырех районах Ростовской области отразили атаки БПЛА

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах — Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он в Telegram-канале.
