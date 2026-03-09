ТАСС: Усольцевы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября во время турпохода в урочище Буратинка.
Масштабная поисковая операция не принесла результата.
«Мой вывод, что их там нет. Люди оставляют следы… три человека — это больше, чем иголка в стоге сена. Скорее всего, был случайный конфликт, устранили всех, куда то вывезли», — поделился своим мнением собеседник агентства.
По его словам, Сергей и Ирина с маленьким ребенком не могли далеко уйти от того места, где их искали как хорошо обученные профессионалы, так и мотивированные добровольцы.
Багаев отметил, что для быстрого передвижения по тайге требуется много сил. Заблудившись, Усольцевы оставили бы большое количество следов.
«Сломанные веточки, вмятая трава, сорванный мох, сдвинутые камни, обломанные сучки на валежине, следы стоянки», — объяснил охотник.
Участвовавшие в поисковой операции люди прекрасно знали логику маршрута потерявшегося человека и его поведение.
Ранее в Следственном комитете России опровергли информацию о том, что в тайге нашли тела Усольцевых.
Сотрудники СК изначально рассматривали три версии исчезновения семьи. От одной из них — побег — они отказались.