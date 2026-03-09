Ричмонд
На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он в Telegram-канале.