На Ставрополье отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он в Telegram-канале.
