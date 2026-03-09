В Лос-Анджелесе женщина открыла огонь по дому Рианны

Ранее Life.ru писал о стрельбе в США в религиозном клубе в штате Массачусетс. В округе Карвер подозреваемый был задержан, трое человек пострадали, один из них получил серьёзные ранения в лицо. Полиция подчеркнула, что инцидент не носил случайный характер.