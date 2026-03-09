Ричмонд
В Лос-Анджелесе женщина открыла огонь по дому Рианны

В Лос-Анджелесе неизвестная женщина открыла огонь по дому поп-звезды Рианны. К счастью, никто не пострадал, а подозреваемая уже задержана, сообщили правоохранители. Согласно данным телеканала NBC и полиции Лос-Анджелеса, стрельба произошла 9 марта, когда певица находилась дома.

Источник: Life.ru

Женщина использовала винтовку типа AR-15 и произвела несколько выстрелов. Несколько пуль попали в различные части дома, отметила полиция.

«Рианна была дома, когда к её дому подъехала женщина и открыла огонь из винтовки типа AR-15. Никто не пострадал. Женщина, предположительно стрелявшая, была задержана», — говорится в сообщении NBC.

На месте происшествия в Беверли-Хиллз работали полицейские и сотрудники службы безопасности, расследование продолжается. Власти призвали жителей к спокойствию и заверили, что угрозы для соседей и семьи певицы нет.

Полицейские рядом с домом Рианны в Беверли-Хиллз. Видео © X / Matthew Seedorff.

Ранее Life.ru писал о стрельбе в США в религиозном клубе в штате Массачусетс. В округе Карвер подозреваемый был задержан, трое человек пострадали, один из них получил серьёзные ранения в лицо. Полиция подчеркнула, что инцидент не носил случайный характер.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

