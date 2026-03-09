Ричмонд
Семья из четырех человек погибла при ударе ВСУ по ДНР

В результате атак украинских беспилотников (БПЛА) на Донецкую Народную Республику (ДНР) погибли четыре человека, еще 12 ранены. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Горняке погибла семья: семилетний мальчик, женщина 1986 года рождения и двое мужчин 1983 и 1959 годов рождения. Ранен подросток 2010 года рождения. Пострадавшие также зафиксированы в Волновахе, Горловке, Киевском районе Донецка и Красноармейске.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Повреждены 26 жилых домов, шесть образовательных учреждений, две больницы, а также спецтехника, грузовой и легковые автомобили.

В этот же день стало известно, что более десяти человек пострадали и одна женщина погибла после удара украинских беспилотников по жилым домам в Васильевке Запорожской области.

