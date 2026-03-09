В банном комплексе в Башкирии 13 человек отравились парами хлора

В Стерлитамаке прокуратура проверяет банный комплекс после отравления хлором 13 человек. Инцидент произошел 8 марта.
Как сообщили в надзорном ведомстве, после купания в бассейне четверо взрослых и девять детей резко почувствовали себя плохо. Предположительной причиной недомогания стало отравление парами хлора, используемого для очистки воды.
Наиболее серьезные последствия отравления диагностировали у 10-летнего мальчика — его увезли в больницу, где он остается под наблюдением врачей. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, их отпустили домой.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора города Андрей Лебедь. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности предоставляемых услуг.
Кроме того, ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.