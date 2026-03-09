Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Мерзлякова: семье убитой на Урале медсестры не хватило помощи вовремя

Уполномоченная по правам человека в регионе добавила, что порой женщинам жизненно необходимо «уйти от распоясавшегося мужа».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Вовремя оказанная помощь специалистов позволила бы избежать убийства медсестры в больнице Рефтинского Свердловской области. Таким мнением поделилась с ТАСС уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Возможно, им требовалась профилактика. Важно, чтобы сейчас мы обратили внимание на то, достаточно ли у нас кризисных отделений, где женщины могли бы найти убежище и получить помощь», — сказала она.

Мерзлякова добавила, что порой женщинам жизненно необходимо «уйти от распоясавшегося мужа». По словам эксперта, семейные трагедии в регионе случаются нечасто.

Ранее ТАСС сообщал, что в одной из больниц региона мужчина ножом убил медсестру, у которой остались шестеро детей. По версии следствия, преступление совершил неоднократно судимый бывший муж женщины.