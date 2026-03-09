Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Смоленской областью за ночь сбили четыре украинских БПЛА

Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Василий Анохин, силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских БПЛА.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Также ночью росссийские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области. ВСУ атаковали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и пострадавших людях пока не поступали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше