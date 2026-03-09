Над Смоленской областью за ночь сбили четыре украинских БПЛА

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Также ночью росссийские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области. ВСУ атаковали Миллеровский, Мясниковский, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и пострадавших людях пока не поступали.
